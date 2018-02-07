Новый 169-сильный Haval H6 Coupe добрался до дилеров Китая
Новый кроссовер Haval H6 Coupe на 169 лошадиных сил добрался до дилеров. Первые товарные машины текущего модельного года разместили в официальных автомобильных салонах Китая.
Стоимость Haval H6 Coupe для покупателей из КНР зависит от варианта исполнения. Для клиентов доступны «респектабельная» вариация Red Label и «молодёжная» версия Blue Label. На данный момент кроссовер поставляется в 4-х комплектациях. Базовый вариант оценён в $17,5 тысячи, топовый получил ценник в $20 тысяч.
Автомобилестроители сильно изменили экстерьер Haval H6 Coupe в версии Red Label, выполнив модель в стиле нового Haval M6: машину оснастили 6-угольной радиаторной решёткой, переработанной головной оптикой, светодиодными задними фонарями другой формы, иными бамперами и изменённой линией остекления. Салон внедорожника «приобрёл» новый руль и усовершенствованную переднюю панель.
Доработки молодёжно-спортивной версии – Haval H6 Coupe Blue Label – оказались поскромнее. Инженеры лишь немного переработали бампера и «противотуманки», дополнив перечень оснащения модернизированной системой мультимедиа с тачскрином большего размера.
Технические характеристики нового паркетника Haval H6 Coupe портал «Актуальные новости» раскрыл в конце декабря, уже тогда проинформировав про скорое появление новинки на рынке.
Стоимость Haval H6 Coupe для покупателей из КНР зависит от варианта исполнения. Для клиентов доступны «респектабельная» вариация Red Label и «молодёжная» версия Blue Label. На данный момент кроссовер поставляется в 4-х комплектациях. Базовый вариант оценён в $17,5 тысячи, топовый получил ценник в $20 тысяч.
Автомобилестроители сильно изменили экстерьер Haval H6 Coupe в версии Red Label, выполнив модель в стиле нового Haval M6: машину оснастили 6-угольной радиаторной решёткой, переработанной головной оптикой, светодиодными задними фонарями другой формы, иными бамперами и изменённой линией остекления. Салон внедорожника «приобрёл» новый руль и усовершенствованную переднюю панель.
Доработки молодёжно-спортивной версии – Haval H6 Coupe Blue Label – оказались поскромнее. Инженеры лишь немного переработали бампера и «противотуманки», дополнив перечень оснащения модернизированной системой мультимедиа с тачскрином большего размера.
Технические характеристики нового паркетника Haval H6 Coupe портал «Актуальные новости» раскрыл в конце декабря, уже тогда проинформировав про скорое появление новинки на рынке.
Автор: Воробьева Алина