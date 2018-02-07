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В Сети появились технические характеристики новой модели Samsung Galaxy C10 Plus
В новом 2018 году южнокорейская компания Samsung намерена произвести массу мобильных гаджетов в разной ценовой политике, туда же войдут и флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+. Однако, за эти смартфоны придется отдать круглую сумму, так в России, например, они будут продаваться по соответствующим ценам в 59 990 и 64 990 рублей.

В Сети появились технические характеристики новой модели Samsung Galaxy C10 Plus


Не плохим и гораздо дешевым вариантом можно считать смартфон Samsung Galaxy C10 Plus, который на сегодняшний день протестирован в бенчмарке. Эта модель стала популярной благодаря тесту AuTuTu, после чего в Сети появились ее технические параметры, способные приятно удивить будущих владельцев.

Смартфон с модельным номером SM-C9100 имеет Super AMOLED-экран размером в 6 дюймов и 1920х1080 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 660 на 8 ядер, оперативку на 6 ГБ и встроенную память на 64 ГБ.

В телефон, между прочем, гарантированно войдет разъем USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC для работы по платежным операциям в Samsung Pay и ко всему, корпус из металла. На Samsung Galaxy C10 Plus устанавливается операционная система Android 7.1.1 Nougat. Велика вероятность того, что владельцы данной модели смогут пользоваться голосовой поддержкой Bixby. Еще есть информация о наличии в гаджете двух основных камер, но о их мощности данных нет.

Что касается других технических характеристик этого смартфона, то информации о них на данный момент нет, но как обещают представители, в ближайшее время должна появиться, ведь на протяжении следующих двух месяцев состоится представление Samsung Galaxy C10 Plus.
Вероятно, купить новый гаджет можно будет пока только в Китае, но уже к экватору 2018 года модель появится в магазинах России, где любой желающий сможет его приобрести.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 19:13
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