Ученые: Угревая сыпь может быть предвестником психических заболеваний
Врачи-дерматологи из Британии утверждают, что появление угрей на лице является признаком серьезных психических расстройств. Они советуют не тянуть с визитом к врачу.
Врач поможет разработать правильный план по дальнейшему уходу за кожей и в последствии избежать каких-либо психических заболеваний, в том числе и серьезных. Обычно угревая сыпь сильно мешает ребенку находиться комфортно в обществе.
При таком заболевании кожи, после появления ее первых проявлений в течении следующих 12 месяцев на 63% возрастает риск получить сильную депрессию. А в течении 5 лет могут проявиться легкие или средние расстройства эмоционального состояния.
Врач поможет разработать правильный план по дальнейшему уходу за кожей и в последствии избежать каких-либо психических заболеваний, в том числе и серьезных. Обычно угревая сыпь сильно мешает ребенку находиться комфортно в обществе.
При таком заболевании кожи, после появления ее первых проявлений в течении следующих 12 месяцев на 63% возрастает риск получить сильную депрессию. А в течении 5 лет могут проявиться легкие или средние расстройства эмоционального состояния.
Автор: Северов Андрей