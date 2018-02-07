Новые ноутбуки LG Gram будут оснащены двумя SSD-накопителями
Южнокорейские специалисты активно пополняют семейство лэптопов LG Gram очередными моделями. После выхода пару месяцев назад двух ноутбуков весом менее килограмма, в феврале компания анонсировала новый компактный ПК, его особенностью стала оснащённость сразу двумя SSD-накопителями.
Устройство, получившее индекс 15Z980, не имеет дискретной графики. Несмотря на невысокую игровую производительность флагманского LG Gram, обусловленную графической подсистемой Intel UHD 620, девайс демонстрирует отличное быстродействие в иных задачах благодаря 4-ядерному процессору Core i7-8550U, частота которого 1,8-4,0 ГГц, и тепловому пакету 15 Вт. Ноутбук получил 16 ГБ ОЗУ и флеш-памяти на 1 ТБ. Аппарат сможет автономно функционировать без дозарядки около 16,5 часа.
Разрешение экрана LG Gram15Z980 – 1920x1080 pel, аналогично предшественникам. Устройство оснащено аудиоподсистемой DTS Headphone:X, подсветкой клавиатуры, дактилоскопическим сканером, тремя портами USB 3.0 Type-A, видеовыходом HDMI и картридером microSD. Ноутбук обладает двумя SSD-накопителями по 512 ГБ и интерфейсом Thunderbolt 3.
Стоимость LG Gram 15Z980 – 2 тысячи долларов. По такой цене (без учёта налога с продажи) лэптоп продаётся в крупных онлайн-магазинах США.
Устройство, получившее индекс 15Z980, не имеет дискретной графики. Несмотря на невысокую игровую производительность флагманского LG Gram, обусловленную графической подсистемой Intel UHD 620, девайс демонстрирует отличное быстродействие в иных задачах благодаря 4-ядерному процессору Core i7-8550U, частота которого 1,8-4,0 ГГц, и тепловому пакету 15 Вт. Ноутбук получил 16 ГБ ОЗУ и флеш-памяти на 1 ТБ. Аппарат сможет автономно функционировать без дозарядки около 16,5 часа.
Разрешение экрана LG Gram15Z980 – 1920x1080 pel, аналогично предшественникам. Устройство оснащено аудиоподсистемой DTS Headphone:X, подсветкой клавиатуры, дактилоскопическим сканером, тремя портами USB 3.0 Type-A, видеовыходом HDMI и картридером microSD. Ноутбук обладает двумя SSD-накопителями по 512 ГБ и интерфейсом Thunderbolt 3.
Стоимость LG Gram 15Z980 – 2 тысячи долларов. По такой цене (без учёта налога с продажи) лэптоп продаётся в крупных онлайн-магазинах США.
Автор: Воробьева Алина