Компания Hyundai выпустит модифицированные варианты большинства моделей
Как сообщил руководитель линейки Hyundai N, а в прошлом директор BMW M Альберт Бирманн, холдинг Hyundai намерен увеличить количество вариаций большей части автомобилей оснащенных версией N Sport. Подражая другим известным мировым брендам, таким как Cadillac V, BMW M и Mercedes AMG, изготовитель корейских автомобилей принял решение об увеличении количества выпускаемых авто класса N, за счет изменения их в N Sport.
Свой ход он объяснил тем, что модели станут не такими эффективными как Veloster N, но оснастятся определенными спортивными показателями.
Кроссоверам изменят внешний дизайн кузова и салона, заменят легкосплавные диски и используют другую низкопрофильную резину для колес.
Но что касается «начинки» под капотом, то тут значительных модификаций не произойдет.
Точная информация, какие конкретно автомобили Hyundai подвергнутся изменениям в новый вариант N Sport пока не доступна.
Свой ход он объяснил тем, что модели станут не такими эффективными как Veloster N, но оснастятся определенными спортивными показателями.
Кроссоверам изменят внешний дизайн кузова и салона, заменят легкосплавные диски и используют другую низкопрофильную резину для колес.
Но что касается «начинки» под капотом, то тут значительных модификаций не произойдет.
Точная информация, какие конкретно автомобили Hyundai подвергнутся изменениям в новый вариант N Sport пока не доступна.
Автор: Богданова Ярослава