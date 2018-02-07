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Компания Hyundai выпустит модифицированные варианты большинства моделей
Как сообщил руководитель линейки Hyundai N, а в прошлом директор BMW M Альберт Бирманн, холдинг Hyundai намерен увеличить количество вариаций большей части автомобилей оснащенных версией N Sport. Подражая другим известным мировым брендам, таким как Cadillac V, BMW M и Mercedes AMG, изготовитель корейских автомобилей принял решение об увеличении количества выпускаемых авто класса N, за счет изменения их в N Sport.

Компания Hyundai выпустит модифицированные варианты большинства моделей


Свой ход он объяснил тем, что модели станут не такими эффективными как Veloster N, но оснастятся определенными спортивными показателями.
Кроссоверам изменят внешний дизайн кузова и салона, заменят легкосплавные диски и используют другую низкопрофильную резину для колес.

Но что касается «начинки» под капотом, то тут значительных модификаций не произойдет.

Точная информация, какие конкретно автомобили Hyundai подвергнутся изменениям в новый вариант N Sport пока не доступна.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 20:34
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