Жительница Австралии возле Квинсленда нашла неизвестное животное без глаз
Жительница Австралии обнаружила недалеко от Квинсленда выбросившиеся на берег непонятное существо. Неопознанное животное признаков жизни не подавало.
Женщина выгуливала собаку недалеко от берега и подумала, что это кусок дерева. Она подошла ближе и палкой проверила состояние неопознанного объекта, но никакой ответной реакции не последовало. Первое, что пришло ей в голову – это морская корова, но австралийские ученые распознали в непонятной туше кусок печени акулы.
При более подробном изучении они выдвинули вторую гипотезу. Оказывается, это может быть морское млекопитающее, но туша подверглась сильному разложению, поэтому что-либо еще определенно сказать тяжело.
Женщина выгуливала собаку недалеко от берега и подумала, что это кусок дерева. Она подошла ближе и палкой проверила состояние неопознанного объекта, но никакой ответной реакции не последовало. Первое, что пришло ей в голову – это морская корова, но австралийские ученые распознали в непонятной туше кусок печени акулы.
При более подробном изучении они выдвинули вторую гипотезу. Оказывается, это может быть морское млекопитающее, но туша подверглась сильному разложению, поэтому что-либо еще определенно сказать тяжело.
Автор: Северов Андрей