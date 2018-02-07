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В поджоге квартиры на востоке Москвы подозревают бывшего супруга погибшей
Полиция Москвы задержала подозреваемого в поджоге квартиры многоэтажки, расположенной на востоке столицы. Совершение преступления инкриминируют бывшему супругу погибшей женщины.

В поджоге квартиры на востоке Москвы подозревают бывшего супруга погибшей


О происшествии, случившемся 6 февраля, уведомили общественность сотрудники СК по Москве. Согласно версии следствия, семья из 7 человек праздновала день рождения одного из 3-х детей, на торжестве присутствовал и бывший муж хозяйки. Через некоторое время он, находясь под воздействием алкоголя, стал ревновать экс-супругу к новому спутнику жизни. После того как жители квартиры уснули, мужчина, предположительно, облил комнаты горючим веществом, поджёг и скрылся с места преступления, закрыв на ключ своих жертв.

Пламя мгновенно охватило жилище, наполнив его огнём и едким дымом. Спастись из «ловушки», получив серьёзные ожоги, удалось отчиму, дедушке и 3-м несовершеннолетним детям, мать и бабушка погибли в квартире.

После того как спасатели ликвидировали пожар, а пострадавшим оказали первую медпомощь, правоохранители стали выяснять у участников инцидента обстоятельства трагедии. Самый старший член семейства рассказал о пребывании на праздновании именин экс-супруга своей дочери, который оставался у них ночевать.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Следствие продолжается.

Напомним, в конце января в северной части Москвы из-за пожара погиб мужчина и пострадал ребёнок.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 20:26
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