Chery Tiggo 4 в России выйдет в продажу во второй половине 2018 года
Автопроизводитель из КНР Chery сообщил, что их новый паркетный внедорожник Tiggo 4 появится в РФ во второй половине 2018 года. Стоимость новинки составит 713 000 рублей.
Машина получит 147-сильный мотор, объемом полтора литра, с ним будет трудиться механическая КПП с 6 ступенями, либо робот с двойным сцеплением, размер базы – 2,6 тыс. мм. Привод предусмотрен только один – передний.
Из удобств предлагается круговой обзор машины, круиз-контроль, антиблокировочная система, а также системы ESP, EBD и электронный помощник контроля тяги, панорамная крыша.
Машина получит 147-сильный мотор, объемом полтора литра, с ним будет трудиться механическая КПП с 6 ступенями, либо робот с двойным сцеплением, размер базы – 2,6 тыс. мм. Привод предусмотрен только один – передний.
Из удобств предлагается круговой обзор машины, круиз-контроль, антиблокировочная система, а также системы ESP, EBD и электронный помощник контроля тяги, панорамная крыша.
Автор: Северов Андрей