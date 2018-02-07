Юлия Ковальчук порадовала поклонников снимком без макияжа
Юлия Ковальчук пожелала поклонникам доброго утра, разместив в микроблоге Instagram фото без макияжа. Фолловеры высоко оценили естественную красоту 35-летней певицы, за 9 часов снимок набрал 18 тысяч лайков.
На фото Юлия Ковальчук запечатлела на фоне гор в Испании, она облачена в меховое пальто и кепку. Фанаты похвалили артистку за честность и смелость, так как показать себя без макияжа в современном шоу-бизнесе способен не каждый его представитель. Подписчики Instagram похвалили исполнительницу за то, что она даже после недавних родов выглядит замечательно и радует их своей лучезарной улыбкой.
Ранее Юлия Ковальчук поссорилась с фолловерами из-за того, что она не показывает лицо ребёнка и не раскрывает его имя.
На фото Юлия Ковальчук запечатлела на фоне гор в Испании, она облачена в меховое пальто и кепку. Фанаты похвалили артистку за честность и смелость, так как показать себя без макияжа в современном шоу-бизнесе способен не каждый его представитель. Подписчики Instagram похвалили исполнительницу за то, что она даже после недавних родов выглядит замечательно и радует их своей лучезарной улыбкой.
Ранее Юлия Ковальчук поссорилась с фолловерами из-за того, что она не показывает лицо ребёнка и не раскрывает его имя.
Автор: Воробьева Алина