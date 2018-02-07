Учёные: Человечество находится под постоянным «вирусным дождем»
Канадские учёные, измерив количество вредоносных микроорганизмов в атмосфере, заключили: человечество находится под постоянным воздействием «вирусного дождя». Бактерии переносятся ветрами, и их количество огромно, отметили специалисты.
Научные сотрудники Университета Британской Колумбии (Канада) первыми в мире количественно рассмотрели всю массу вирусных частиц, поднимаемых потоком воздуха с поверхности в тропосферу и переносимых на десятки тысяч метров, осыпая планету «вирусным дождём». В опубликованной зарубежным изданием The ISME Journal статье приводятся следующие слова исследователей: «В начале нового тысячелетия мы стали замечать генетически идентичные вредоносные микроорганизмы в совершенно различных уголках земного шара. Мы предположили, в чём теперь не сомневаемся, что вирусы с одного континента поднимаются в атмосферу и выпадают наподобие осадков на другом».
Согласно оценке канадских вирусологов, на каждый квадратный метр земной поверхности ежедневно опускается около 800 миллионов паталогических бактерий. Они переносятся ветрами вместе с частицами пыли и микрокаплями океанских вод. Поднимаясь на высоту, превышающую 3 километра, вирусы разносятся на огромные расстояния.
Ранее учёные из США проинформировали общественность об открытом ими новом опасном вирусе, обитающем в океане.
Научные сотрудники Университета Британской Колумбии (Канада) первыми в мире количественно рассмотрели всю массу вирусных частиц, поднимаемых потоком воздуха с поверхности в тропосферу и переносимых на десятки тысяч метров, осыпая планету «вирусным дождём». В опубликованной зарубежным изданием The ISME Journal статье приводятся следующие слова исследователей: «В начале нового тысячелетия мы стали замечать генетически идентичные вредоносные микроорганизмы в совершенно различных уголках земного шара. Мы предположили, в чём теперь не сомневаемся, что вирусы с одного континента поднимаются в атмосферу и выпадают наподобие осадков на другом».
Согласно оценке канадских вирусологов, на каждый квадратный метр земной поверхности ежедневно опускается около 800 миллионов паталогических бактерий. Они переносятся ветрами вместе с частицами пыли и микрокаплями океанских вод. Поднимаясь на высоту, превышающую 3 километра, вирусы разносятся на огромные расстояния.
Ранее учёные из США проинформировали общественность об открытом ими новом опасном вирусе, обитающем в океане.
Автор: Воробьева Алина