Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon по причине возгорания
Компания Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon пятого поколения. На такой шаг производитель пошел по причине возможного возгорания устройства из-за перегрева аккумулятора.
По словам разработчиков, неисправности с батареей вызваны плохо закрепленным винтом. Под отзыв попадают 83 тысячи гаджетов. Все они были выпущены в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Ремонтные работы будут осуществляться за средства разработчиков.
Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon оснащены дисплеем WQHD (2560 × 1440 точек) или FHD (1920 × 1080 пикселей). Они работают на базе процессора Intel Core седьмого поколения. Объем оперативной памяти составляет до 16 Гб, а встроенной – 1 Тб.
Ранее сообщалось, что Lenovo готовится выпустить бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 330.
По словам разработчиков, неисправности с батареей вызваны плохо закрепленным винтом. Под отзыв попадают 83 тысячи гаджетов. Все они были выпущены в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Ремонтные работы будут осуществляться за средства разработчиков.
Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon оснащены дисплеем WQHD (2560 × 1440 точек) или FHD (1920 × 1080 пикселей). Они работают на базе процессора Intel Core седьмого поколения. Объем оперативной памяти составляет до 16 Гб, а встроенной – 1 Тб.
Ранее сообщалось, что Lenovo готовится выпустить бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 330.
Автор: Сергей Сидорин