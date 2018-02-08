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Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon по причине возгорания
Компания Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon пятого поколения. На такой шаг производитель пошел по причине возможного возгорания устройства из-за перегрева аккумулятора.

Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon по причине возгорания


По словам разработчиков, неисправности с батареей вызваны плохо закрепленным винтом. Под отзыв попадают 83 тысячи гаджетов. Все они были выпущены в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Ремонтные работы будут осуществляться за средства разработчиков.

Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon оснащены дисплеем WQHD (2560 × 1440 точек) или FHD (1920 × 1080 пикселей). Они работают на базе процессора Intel Core седьмого поколения. Объем оперативной памяти составляет до 16 Гб, а встроенной – 1 Тб.

Ранее сообщалось, что Lenovo готовится выпустить бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 330.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:30
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