Большая часть Владивостока на сутки осталась без воды из-за аварии
Во Владивостоке большая часть домов на сутки остались без воды по причине аварии. В соответствии с поручением Андрея Тарасенко, врио главы региона, к месту возникновения проблемы случившегося прибыл вице-губернатор Приморского края Гагик Захарян.
«Случился прорыв трубы диаметром 1,2 м. Инцидент произошел ночью по улице Цимлянской во Владивостоке. На период ликвидации аварии Советский, Первореченский, а также часть Ленинского района города отключены от линии водоснабжения», — указывается в сообщении пресс-центра регионального правительства.
Ориентировочное время исправления ситуации – сутки. На текущий момент специалисты проводят откапывание мёрзлого грунта, что должно помочь добраться к месту повреждения трубопровода. После этого будет проводиться замена поврежденного участка трубопровода.
«Случился прорыв трубы диаметром 1,2 м. Инцидент произошел ночью по улице Цимлянской во Владивостоке. На период ликвидации аварии Советский, Первореченский, а также часть Ленинского района города отключены от линии водоснабжения», — указывается в сообщении пресс-центра регионального правительства.
Ориентировочное время исправления ситуации – сутки. На текущий момент специалисты проводят откапывание мёрзлого грунта, что должно помочь добраться к месту повреждения трубопровода. После этого будет проводиться замена поврежденного участка трубопровода.
Автор: Валерий Антонов