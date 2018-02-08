Фото новорожденной дочери Кайли Дженнер установило рекорд по "лайкам" в Instagram
В Instagram установлен очередной рекорд по количеству «лайков» в мире. Самым популярным фото в соцсети стал снимок малышки Сторми Вебстер, дочки Кайли Дженнер и ее парня Трэвиса Скотта.
Пока что такого количества «лайков» на фото не удалось набрать никому из звезд – 14,7. Среди рекордсменов в свое время была Селена Гомес, число подписчиков у которой достигает 150 миллионов. Одно ее фото набрало 7 млн «лайков». Также в числе популярных Бейонсе и Криштиану Роналду, набравшие 11,2 и 13,3 миллиона «лайков» под своими постами соответственно.
Кстати, пишут западные медиа, несмотря на рождение общего ребенка, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не собираются официально оформлять свои отношения. Инсайдер сообщил, что у Кайли все хорошо и так, она счастлива, что у них появилась семья.
К слову, скоро родит еще одна сестра Кардашьян - Дженнер–Хлои. Для нее это будет первый ребенок, как и для Кайли. Месяцем ранее у Ким Кардашьян и Канье Уэста при помощи суррогатной мамы появился третий ребенок – девочка, которую назвали Чикаго.
Пока что такого количества «лайков» на фото не удалось набрать никому из звезд – 14,7. Среди рекордсменов в свое время была Селена Гомес, число подписчиков у которой достигает 150 миллионов. Одно ее фото набрало 7 млн «лайков». Также в числе популярных Бейонсе и Криштиану Роналду, набравшие 11,2 и 13,3 миллиона «лайков» под своими постами соответственно.
Кстати, пишут западные медиа, несмотря на рождение общего ребенка, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не собираются официально оформлять свои отношения. Инсайдер сообщил, что у Кайли все хорошо и так, она счастлива, что у них появилась семья.
К слову, скоро родит еще одна сестра Кардашьян - Дженнер–Хлои. Для нее это будет первый ребенок, как и для Кайли. Месяцем ранее у Ким Кардашьян и Канье Уэста при помощи суррогатной мамы появился третий ребенок – девочка, которую назвали Чикаго.
Автор: Вера Антонова