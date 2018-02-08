На севере Москве произошло смертельное ДТП
Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в северной части Москвы. Отмечается, что инцидент случился при участии легкового и грузового автомобилей.
Местом ДТП стал Сигнальный проезд, отмечает РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев. Работники управлении ГИБДД по городу Москве отметили, что при аварии скончался 1 человек и еще 1 пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Местом ДТП стал Сигнальный проезд, отмечает РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев. Работники управлении ГИБДД по городу Москве отметили, что при аварии скончался 1 человек и еще 1 пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автор: Валерий Антонов