Бузова в короне от Зверева назвала себя дочкой Примадонны
В эфире телепроекта «Дом-2» известный стилист Сергей Зверев короновал ведущую шоу Ольгу Бузова. Знаменитость настолько расчувствовалась, что назвала себя дочерью Примадонны.
По словам Зеверева, за последний год Бузова сделала практически невозможное. Теперь ее по праву можно назвать принцессой шоу-бизнеса. За это стилист приготовил артистке подарок – корону. Зверев добавил, что Филипп Киркоров является королем отечественного шоу-бизнеса, а Ольга Бузова перебила его и сказала, что королева – Алла Борисовна Пугачева, саму же певицу, по ее мнению, можно назвать их дочерью – принцессой.
Зверев не обратил внимания на шутку Бузовой, он продолжил говорить, что Николай Басков является императором. Только после всей произнесенной речи он надел корону на голову теледивы.
Ранее Бузова удивила своих поклонников, нарастив волосы. По словам пользователей Сети, теперь она похожа на нынешнюю супругу своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Некоторые уверены, что год назад по этой же причине знаменитость сменила цвет волос на темный.
По словам Зеверева, за последний год Бузова сделала практически невозможное. Теперь ее по праву можно назвать принцессой шоу-бизнеса. За это стилист приготовил артистке подарок – корону. Зверев добавил, что Филипп Киркоров является королем отечественного шоу-бизнеса, а Ольга Бузова перебила его и сказала, что королева – Алла Борисовна Пугачева, саму же певицу, по ее мнению, можно назвать их дочерью – принцессой.
Зверев не обратил внимания на шутку Бузовой, он продолжил говорить, что Николай Басков является императором. Только после всей произнесенной речи он надел корону на голову теледивы.
Ранее Бузова удивила своих поклонников, нарастив волосы. По словам пользователей Сети, теперь она похожа на нынешнюю супругу своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Некоторые уверены, что год назад по этой же причине знаменитость сменила цвет волос на темный.
Автор: Валерия Орлова