В Пензенской области машину ночью останавливал мужчина с топором
Пользователи социальных сетей сообщают, что в Пензенской области машину ночью останавливал мужчина с топором. Они опубликовали видеозапись инцидента.
На кадрах запечатлено, как по обочине дороги идет мужчина с пакетом в одной руке и с топором в другой. После этого нападавший останавливается посередине дороги и пытается остановить автомобиль или напугать водителя. Человек за рулем объезжает незнакомца и сворачивает в ближайший переулок. Об эмоциях водителя говорить трудно, поскольку запись с видеорегистратора опубликована без звука.
В комментариях пользователи стали высказывать свое мнение по поводу опубликованного видео. Также они писали о возможной реакции водителя.
На кадрах запечатлено, как по обочине дороги идет мужчина с пакетом в одной руке и с топором в другой. После этого нападавший останавливается посередине дороги и пытается остановить автомобиль или напугать водителя. Человек за рулем объезжает незнакомца и сворачивает в ближайший переулок. Об эмоциях водителя говорить трудно, поскольку запись с видеорегистратора опубликована без звука.
В комментариях пользователи стали высказывать свое мнение по поводу опубликованного видео. Также они писали о возможной реакции водителя.
Автор: Сергей Сидорин