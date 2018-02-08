Сестра отказалась приглашать Викторию Лопыреву на свадьбу
Сводная сестра посла ЧМ-2018 по футболу Виктории Лопыревой отказалась приглашать ее на свадьбу. Пышное торжество Эмилия Крузе-Орлинова планирует провести в Болгарии. Об этом стало известно в рамках телепрограммы «Звезды сошлись».
Несколько лет назад у девушки диагностировали рак четвертой стадии, но победить болезнь ей помогли абсолютно чужие люди. Сообщается, что деньги собирались в социальных сетях, устраивались благотворительные вечера, люди делали добровольные денежные переводы на лечение. В итоге медики провели удачную операцию и сейчас Эмилия Крузе-Орлинова здорова. Общественность удивил тот факт, что Виктория Лопырева, ведущая роскошный образ жизни, оказалась в стороне. В студии программы сводная сестра избранницы Николая Баскова сказала, что модель сама перестала общаться, девушки никогда не ругались, она ничего не ждала от знаменитости.
Сейчас Эмилия Крузе-Орлинова проживает в Мюнхене. Летом она вместе с мужем собирается прилететь в Ростов, чтобы посетить один из футбольных матчей, проводимых в рамках ЧМ-2018. В августе состоится ее свадьба в Болгарии, где родился супруг. По словам девушки, гостей будет много, но Лопырева не вошла в их число. Также сводная сестра знаменитости не ждет от нее приглашения на свадьбу с Николаем Басковым.
Несколько лет назад у девушки диагностировали рак четвертой стадии, но победить болезнь ей помогли абсолютно чужие люди. Сообщается, что деньги собирались в социальных сетях, устраивались благотворительные вечера, люди делали добровольные денежные переводы на лечение. В итоге медики провели удачную операцию и сейчас Эмилия Крузе-Орлинова здорова. Общественность удивил тот факт, что Виктория Лопырева, ведущая роскошный образ жизни, оказалась в стороне. В студии программы сводная сестра избранницы Николая Баскова сказала, что модель сама перестала общаться, девушки никогда не ругались, она ничего не ждала от знаменитости.
Сейчас Эмилия Крузе-Орлинова проживает в Мюнхене. Летом она вместе с мужем собирается прилететь в Ростов, чтобы посетить один из футбольных матчей, проводимых в рамках ЧМ-2018. В августе состоится ее свадьба в Болгарии, где родился супруг. По словам девушки, гостей будет много, но Лопырева не вошла в их число. Также сводная сестра знаменитости не ждет от нее приглашения на свадьбу с Николаем Басковым.
Автор: Валерия Орлова