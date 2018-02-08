В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от ОИ спортсменам
В Госдуме рассмотрят проект закона относительно проведения выплат для спортсменов, которые были отстранены от ОИ незаконно. Предусматривается единовременная передача суммы в объеме его 10-кратного среднемесячного заработка. Изменения могут быть добавлены как часть Трудового кодекса РФ.
«Спортсменам, являющихся членами олимпийской и паралимпийской команд России, которых необоснованно отстранили в соответствии с решением Международного олимпийского комитета от участия в ОИ, а также не признанным решением антидопинговой организацией в качестве нарушителей общероссийских антидопинговых норм, утвержденных интернациональными организациями, предоставляется денежное поощрение в объеме 10-кратного среднего ежемесячного дохода в порядке, определенном правительством РФ», - отмечается в законопроекте.
В соответствии со словами автора документа, целью является дальнейшее поощрение спортсменов, которые добросовестно исполняли собственные трудовые обязанности, однако не способные продолжить деятельность по причине внешнеполитических факторов. Проектом закона определено, что порядок предоставления финансовых выплат определят члены правительства РФ. В частности, Минспорту предлагается рассчитать объем компенсации по каждому отстраненному спортсмену в персональном порядке.
«Спортсменам, являющихся членами олимпийской и паралимпийской команд России, которых необоснованно отстранили в соответствии с решением Международного олимпийского комитета от участия в ОИ, а также не признанным решением антидопинговой организацией в качестве нарушителей общероссийских антидопинговых норм, утвержденных интернациональными организациями, предоставляется денежное поощрение в объеме 10-кратного среднего ежемесячного дохода в порядке, определенном правительством РФ», - отмечается в законопроекте.
В соответствии со словами автора документа, целью является дальнейшее поощрение спортсменов, которые добросовестно исполняли собственные трудовые обязанности, однако не способные продолжить деятельность по причине внешнеполитических факторов. Проектом закона определено, что порядок предоставления финансовых выплат определят члены правительства РФ. В частности, Минспорту предлагается рассчитать объем компенсации по каждому отстраненному спортсмену в персональном порядке.
Автор: Валерий Антонов