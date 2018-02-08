Tesla сообщила о крупнейших квартальных убытках
Tesla понесла крупные финансовые потери в истории компании. По информации Forbes, ссылающегося на отчётность в корпоративном сегменте производителя, суммарные потери по итогам IV квартала 2017 года зафиксированы в размере 675 млн долларов.
Общий дефицит прибыли за весь период прошедшего года составил 1,96 млрд долларов. Дипак Ахуджа, финансовый директор компании, сообщил что на протяжении 2018 года операционный доход должен показать «устойчиво позитивный» рост. Издание The Wall Street Journal информирует, что ранее американский производитель никогда не нёс таких крупных убытков, сложившихся по итогам отдельного периода. В III квартале 2017 года суммарные потери составили 619 млн долларов, в IV квартале 2016 года - 121 млн долларов.
Tesla, по мнению аналитиков, превзошла все ожидания, так как предполагалось, что аудиторы компании отчитаются о ещё более значительных убытках. По прогнозам производителя, во II квартале нынешнего года планируется выпускать каждую неделю 5 тыс. электромобилей Model 3.
Общий дефицит прибыли за весь период прошедшего года составил 1,96 млрд долларов. Дипак Ахуджа, финансовый директор компании, сообщил что на протяжении 2018 года операционный доход должен показать «устойчиво позитивный» рост. Издание The Wall Street Journal информирует, что ранее американский производитель никогда не нёс таких крупных убытков, сложившихся по итогам отдельного периода. В III квартале 2017 года суммарные потери составили 619 млн долларов, в IV квартале 2016 года - 121 млн долларов.
Tesla, по мнению аналитиков, превзошла все ожидания, так как предполагалось, что аудиторы компании отчитаются о ещё более значительных убытках. По прогнозам производителя, во II квартале нынешнего года планируется выпускать каждую неделю 5 тыс. электромобилей Model 3.
Автор: Семен Зайцев