Фолловеры в Instagram назвали Анну Хилькевич "беременным бомжом"
Актрису и модель Анну Хилькевич сравнили с «беременным бомжом». На такие мысли фолловеров натолкнул ее очередной образ, которым знаменитость поделилась в Сети.
«Ловись Сеть большая и маленькая», - подписала фото Хилькевич, которая, судя по всему, зависима от Всемирной паутины. Фолловеров привлекло не поведение знаменитости, а ее внешний вид. Бежевое пышное пальто не идет актрисе, считают подписчики. Многие сравнили ее с «беременным бомжом» из-за несуразного силуэта, но сама Анна никак не реагирует на негатив в Сети.
Нашлись и те, кто считает, что Хилькевич в такой способ решила похвастаться новым смартфоном.
«Ловись Сеть большая и маленькая», - подписала фото Хилькевич, которая, судя по всему, зависима от Всемирной паутины. Фолловеров привлекло не поведение знаменитости, а ее внешний вид. Бежевое пышное пальто не идет актрисе, считают подписчики. Многие сравнили ее с «беременным бомжом» из-за несуразного силуэта, но сама Анна никак не реагирует на негатив в Сети.
Нашлись и те, кто считает, что Хилькевич в такой способ решила похвастаться новым смартфоном.
Автор: Вера Антонова