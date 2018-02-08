Intel анонсировала самый мощный процессор в мире - Xeon D-2100
Компания Intel провела анонс наиболее производительного процессора во всем мире. Чип Xeon D-2100, по заявленным данным, способен на 8% лучше обрабатывать информацию, нежели его аналоги. В пресс-центре компании-производителя отметили, что процессор создавался с применением уникальных инновационных технологий, что позволяет ему потреблять значительно меньшее количество энергии.
Эксперты Intel выразили полную уверенность в том, что этот процессор сможет идеально подойти для тех, что работает в сфере создания производительных приложений, а потому нуждается в более быстрой обработке данных.
Xenon D-2100 на сегодня представляет собой продукт с инновационной архитектурной платформой, а также современным вспомогательным ПО, соответствующим всем требованиям к чипам. В соответствии со словами представителей компании, новинка позволит увеличить срок функционирования устройства без подключения к электросети за счет снижения уровня потребления. При этом предусмотрена и возможность повышения производительности путем «разгона» устройства.
Эксперты Intel выразили полную уверенность в том, что этот процессор сможет идеально подойти для тех, что работает в сфере создания производительных приложений, а потому нуждается в более быстрой обработке данных.
Xenon D-2100 на сегодня представляет собой продукт с инновационной архитектурной платформой, а также современным вспомогательным ПО, соответствующим всем требованиям к чипам. В соответствии со словами представителей компании, новинка позволит увеличить срок функционирования устройства без подключения к электросети за счет снижения уровня потребления. При этом предусмотрена и возможность повышения производительности путем «разгона» устройства.
Автор: Валерий Антонов