Volkswagen привез в Россию спецверсию пикапа Amarok Dark Labe
В России стартовали продажи специальной версии пикапа Volkswagen Amarok, которая получила название Dark Label. Автомобилистам предлагают приобрести новинку с 2-литровым дизельным двигателем, способным генерировать 180 лошадиных сил и двумя вариантами трансмиссии – 6 ступенчатой МКПП и 8-диапазонным «автоматом».
По имеющимся данным, первый вариант комплектации Volkswagen Amarok Dark Label обойдется в 2 874 900 рублей, а за второй придется заплатить 2 924 700 рублей. Производитель выпустил новинку в цвете Carbon Steel металлик, однако присутствуют черные матовые элементы. Автомобиль получил лакированную радиаторную решетку, стильные 18-дюймовые колесные диски. Внешний вид транспортного средства дополняют логотип спецверсии, матовые дверные ручки и зеркала экстерьера. Преемственность дизайнерской тематики пикапа Amarok сохраняют стилизованные коврики и черная обивка крыши.
В прошлом году компании Volkswagen удалось продать на рынке РФ на 18% больше моделей Amarok, чем в прошлом. В количественном выражении показатель составил 852 единицы. Клиентов очень порадовало появление мощной модификации пикапов с 3-литровой дизельной «шестеркой».
По имеющимся данным, первый вариант комплектации Volkswagen Amarok Dark Label обойдется в 2 874 900 рублей, а за второй придется заплатить 2 924 700 рублей. Производитель выпустил новинку в цвете Carbon Steel металлик, однако присутствуют черные матовые элементы. Автомобиль получил лакированную радиаторную решетку, стильные 18-дюймовые колесные диски. Внешний вид транспортного средства дополняют логотип спецверсии, матовые дверные ручки и зеркала экстерьера. Преемственность дизайнерской тематики пикапа Amarok сохраняют стилизованные коврики и черная обивка крыши.
В прошлом году компании Volkswagen удалось продать на рынке РФ на 18% больше моделей Amarok, чем в прошлом. В количественном выражении показатель составил 852 единицы. Клиентов очень порадовало появление мощной модификации пикапов с 3-литровой дизельной «шестеркой».
Автор: Валерия Орлова