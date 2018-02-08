Дана Борисова возвращается в Таиланд для продолжения реабилитации
В интервью журналистам телеведущая Дана Борисова сообщила, что улетает в Таиланд для продолжения курса реабилитации. Билет в азиатскую страну и съемную квартиру ей оплатил Андрей Малахов.
Дана Борисова рассказала, что в трудный момент многие от нее отвернулись. В первую очередь, это касается ее семьи. Она опровергла слухи, что намеревалась свести счеты с жизнью. Что касается трудностей с дочерью Полиной, которая не желает общаться с мамой. Несмотря на это, ребенок будет жить с мамой. На сегодняшний день девочка ведет себя очень отвязано – она рвала волосы Борисовой и пыталась разорвать ее шубу.
Пользователи социальных сетей в комментариях начали обсуждать проблемы телеведущей. Они посоветовали ей поскорее восстановиться и найти работу. Другие указали, что ее внешний вид ухудшился с момента приезда с Таиланда и ей нужно обратиться к психологу, чтобы выйти с депрессивного состояния.
Ранее Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы не жить в нищете.
Дана Борисова рассказала, что в трудный момент многие от нее отвернулись. В первую очередь, это касается ее семьи. Она опровергла слухи, что намеревалась свести счеты с жизнью. Что касается трудностей с дочерью Полиной, которая не желает общаться с мамой. Несмотря на это, ребенок будет жить с мамой. На сегодняшний день девочка ведет себя очень отвязано – она рвала волосы Борисовой и пыталась разорвать ее шубу.
Пользователи социальных сетей в комментариях начали обсуждать проблемы телеведущей. Они посоветовали ей поскорее восстановиться и найти работу. Другие указали, что ее внешний вид ухудшился с момента приезда с Таиланда и ей нужно обратиться к психологу, чтобы выйти с депрессивного состояния.
Ранее Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы не жить в нищете.
Автор: Сергей Сидорин