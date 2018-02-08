В КНДР состоится военный парад перед олимпиадой в Южной Корее
В КНДР запланировали проведение военного парада непосредственно перед открытием зимней Олимпиады в Пхенчхане. Ранее другие государства подвергли критике решение Пхеньяна осуществить мероприятие перед открытием Игр-2018.
На время международных состязаний ООН призвала все страны к перемирию. Руководство КНДР отреагировало на позицию других государств мира заявлением относительно того, что никто не имеет права указывать, когда в Северной Корее могут проводить военные парады. Торжественное шествие состоится сегодня, 8 февраля, за день до официальной церемонии открытия Олимпиады. Западные СМИ сообщают, что парад в честь 70-летия основания северокорейской армии пройдёт не в апреле, а в феврале.
В мероприятии будут задействованы не менее 13 тысяч человек и 200 единиц боевой техники. Особо отмечено, что в нынешнем году зарубежных журналистов для освещения торжественного мероприятия не пригласили.
На время международных состязаний ООН призвала все страны к перемирию. Руководство КНДР отреагировало на позицию других государств мира заявлением относительно того, что никто не имеет права указывать, когда в Северной Корее могут проводить военные парады. Торжественное шествие состоится сегодня, 8 февраля, за день до официальной церемонии открытия Олимпиады. Западные СМИ сообщают, что парад в честь 70-летия основания северокорейской армии пройдёт не в апреле, а в феврале.
В мероприятии будут задействованы не менее 13 тысяч человек и 200 единиц боевой техники. Особо отмечено, что в нынешнем году зарубежных журналистов для освещения торжественного мероприятия не пригласили.
Автор: Семен Зайцев