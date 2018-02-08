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Ученые: Пиво может помочь вылечить диабет
Ученые, осуществляющие работу на базе Университета штата Орегон, выяснили, что употребление пива может помочь преодолеть множество заболеваний, в том числе и диабет. По словам исследователей, в напитке присутствует вещество под названием ксантогумол.

Ученые: Пиво может помочь вылечить диабет


Ксантогумол может защитить организм человека от урона, нанесенного при употреблении пищи с высоким содержанием жиров. Подобный рацион в большинстве случаев приводит к появлению метаболического синдрома, включающего в себя большое кровяное давление, превышенный уровень сахара в крови и холестерина.

Вышеназванное вещество превращаться в эстрогенный метаболит в организме, который получил название пренилнарингенин (8-PN). По словам ученых, последний является одним из самых мощных в природе фитоэстрогенов. Исследователи уже долгое время поддаются критике за присутствие сильных побочных эффектов. Однако специалисты решили эту проблему добавлением в вещество воды. За счет этого удалось сохранить полезные свойства и минимизировать побочные эффекты.

Все испытания американские ученые проводили на мышах. Грызунов кормили продуктами с высоким содержанием жиров. В результат оказалось, что вещество ксантогумол уменьшило риск употребления ряда продуктов. В частности, снизился уровень инсулина, который мог привести к диабету второго типа, также упала чувствительность к гормону лептину, подающему в мозг сигналы об окончании процесса еды.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:40
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