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Huawei презентует серию смартфонов P с тремя тыльными камерами 27 марта в Париже
Компания Huawei анонсировала презентацию серии смартфонов P, оснащенных тремя модулями в составе основной камеры. Компания уже разослала приглашения на проведение презентации, которая состоится 27 марта в Париже. На самом изображении, сообщающем о мероприятии, можно заметить 3 круга, фоном для которых служит Эйфелева башня.

Huawei презентует серию смартфонов P с тремя тыльными камерами 27 марта в Париже


Помимо этого, в слове «mooore» три буквы «o» также указывают на показ гаджета с тремя камерами. Последние, вероятно, будут контролироваться специальным искусственным интеллектом. Иными словами, в Huawei намекнули на презентацию 27 марта новой флагманской серии смартфонов Huawei P. В соответствии с некоторыми слухами, линейка появится после выставки MWC-2018, но производитель не намерен пропускать выставку.

Huawei презентует серию смартфонов P с тремя тыльными камерами 27 марта в Париже


Предположительно, в новое поколение из серии Huawei P будут включены оригинальный смартфон модели P11/P20, а также более крупная версия с обозначением Plus и облегченная – с индексом Lite.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:45
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