Lifan X60 возглавил топ самых продаваемых китайских автомобилей в России
Агентство "Автостат" подвело итоги года, назвав самые продаваемые китайские авто в России в 2017. Лидером списка стал Lifan X60, который разошелся по стране в количестве 7 371 экземпляра. При этом его продажи, если сравнить с 2016 годом, упали на 3%.
Второе место рейтинга самых популярных китайских авто в России занимает Lifan X50 (4 778 проданных машин), третье за седаном Solano (3 897). Далее за ними следует дебютант Chery Tiggo 3, который в 2017 году разошелся тиражом 2 651 экземпляр.
Пятерку лидеров замыкает Geely Emgrand Х7, который в 2017 году купили 1 523 жителя России.
Ранее Автостат уже сообщал о том, что в прошлом году, при учете LCV, в РФ было реализовано около 32 тысяч авто, созданных китайскими автобрендами. Данный показатель на 4% превысил показатель 2016 года.
Второе место рейтинга самых популярных китайских авто в России занимает Lifan X50 (4 778 проданных машин), третье за седаном Solano (3 897). Далее за ними следует дебютант Chery Tiggo 3, который в 2017 году разошелся тиражом 2 651 экземпляр.
Пятерку лидеров замыкает Geely Emgrand Х7, который в 2017 году купили 1 523 жителя России.
Ранее Автостат уже сообщал о том, что в прошлом году, при учете LCV, в РФ было реализовано около 32 тысяч авто, созданных китайскими автобрендами. Данный показатель на 4% превысил показатель 2016 года.
Автор: Вера Антонова