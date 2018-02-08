Эксперты: Вероятность войны между Западом и Россией увеличивается
В докладе Мюнхенской конференции по безопасности эксперты заявили, что вероятность войны между Западом и Россией увеличивается. Риск возникновения вооруженных конфликтов связан с несоблюдением соглашения о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряженности вокруг военных учений.
Кроме того, в докладе «От края и обратно?» упоминается и украинский конфликт, который также имеет влияние на отношения между Россией и странами Запада. По мнению экспертов, решение Вашингтона о предоставлении Украине вооруженной помощи может «зацементировать» напряжение в мире.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.
Кроме того, в докладе «От края и обратно?» упоминается и украинский конфликт, который также имеет влияние на отношения между Россией и странами Запада. По мнению экспертов, решение Вашингтона о предоставлении Украине вооруженной помощи может «зацементировать» напряжение в мире.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля.
Автор: Сергей Сидорин