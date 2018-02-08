Семье погибшего в Сирии воронежского летчика выделят 1 млн рублей помощи
Семье летчика из Воронежа, который скончался в Сирии, предоставят 1 млн рублей. Родственникам Героя России Романа Филипова будет оказана соответствующая финансовая поддержка. Сумму предоставят из состава резервного фонда регионального правительства.
Все данные по этому вопросу были предоставлены на вебсайте региональной администрации 7 февраля. Отметим, что 33-летний майор ВКС погиб 3 февраля, после того, как авиаборт был сбит боевиками, после чего пилот был вынужден катапультироваться и начать схватку с террористами.
Он не пожелал сдаваться в плен. По имеющимся данным, майор погиб при подрыве гранаты. Летчика посмертно представили к титулу Героя РФ. Роман Филипов родился 13 августа 1984-го в Воронеже, обучался в школе № 85. Его похороны пройдут сегодня на «Аллее Славы» в составе Коминтерновского кладбища.
Все данные по этому вопросу были предоставлены на вебсайте региональной администрации 7 февраля. Отметим, что 33-летний майор ВКС погиб 3 февраля, после того, как авиаборт был сбит боевиками, после чего пилот был вынужден катапультироваться и начать схватку с террористами.
Он не пожелал сдаваться в плен. По имеющимся данным, майор погиб при подрыве гранаты. Летчика посмертно представили к титулу Героя РФ. Роман Филипов родился 13 августа 1984-го в Воронеже, обучался в школе № 85. Его похороны пройдут сегодня на «Аллее Славы» в составе Коминтерновского кладбища.
Автор: Валерий Антонов