Певица Елена Темникова приступила к записи нового альбома
Известная певица Елена Темникова сообщила, что начала записывать новый альбом. Этой новостью она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.
По словам Темниковой, вчерашний рабочий день был у нее бесконечным. Знаменитость провела множество важных встреч, однако удивляться этому не стоит, ведь после отпуска всегда накапливается много дел. К слову, отдых Темникова провела на Солнечных Мальдивах. На островах певица восстановилась силы после длительного гастрольного тура, завершившегося сольным концертом в Москве.
Теперь у экс-солистки группы SEREBRO наступает самое приятное время – работа в студии. Темникова призналась, что ездить никуда не нужно, ведь все необходимо для записи есть у нее дома.
Поклонники обрадовались данной новости и заявили, что будут с нетерпением ждать новых трэков от исполнительницы. Фолловеры оказались щедры на комплементы по поводу внешнего вида знаменитости.
Стоит напомнить, что во время отдыха на Мальдивах Темникова осуществила свою давнюю мечту – сделала фото с огромной черепахой. Супруг певицы даже смог запечатлеть этот процесс на видео.
По словам Темниковой, вчерашний рабочий день был у нее бесконечным. Знаменитость провела множество важных встреч, однако удивляться этому не стоит, ведь после отпуска всегда накапливается много дел. К слову, отдых Темникова провела на Солнечных Мальдивах. На островах певица восстановилась силы после длительного гастрольного тура, завершившегося сольным концертом в Москве.
Теперь у экс-солистки группы SEREBRO наступает самое приятное время – работа в студии. Темникова призналась, что ездить никуда не нужно, ведь все необходимо для записи есть у нее дома.
Поклонники обрадовались данной новости и заявили, что будут с нетерпением ждать новых трэков от исполнительницы. Фолловеры оказались щедры на комплементы по поводу внешнего вида знаменитости.
Стоит напомнить, что во время отдыха на Мальдивах Темникова осуществила свою давнюю мечту – сделала фото с огромной черепахой. Супруг певицы даже смог запечатлеть этот процесс на видео.
Автор: Валерия Орлова