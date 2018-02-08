Жители Заполярья увидели фата-моргану в сильный мороз
Жители города Апатиты в Мурманской области стали свидетелями крайне редкого явления - оптического эффекта фата моргана. Он позволяет увидеть над землёй мираж объектов, находящихся на линии горизонта.
Местные СМИ сообщают, что причиной подобного природного явления стало достаточно резкое похолодание в регионе - с 12 до 22 градусов мороза. В Полярном физическом институте объяснили, что в атмосфере в это время формируется несколько слоёв, имеющих различную температуру. В результате возникает так называемый эффект линзы, он отклоняет лучи света. Изображение в этом случае может быть или прямым или перевёрнутым.
По словам специалистов института, фата-моргана наблюдается исключительно зимой, причём необходимы особые условия: отсутствие облачности, синее небо и холодный воздух. В этом случае в мираже горы и леса отражаются как в «разбитом калейдоскопе».
Местные СМИ сообщают, что причиной подобного природного явления стало достаточно резкое похолодание в регионе - с 12 до 22 градусов мороза. В Полярном физическом институте объяснили, что в атмосфере в это время формируется несколько слоёв, имеющих различную температуру. В результате возникает так называемый эффект линзы, он отклоняет лучи света. Изображение в этом случае может быть или прямым или перевёрнутым.
По словам специалистов института, фата-моргана наблюдается исключительно зимой, причём необходимы особые условия: отсутствие облачности, синее небо и холодный воздух. В этом случае в мираже горы и леса отражаются как в «разбитом калейдоскопе».
Автор: Семен Зайцев