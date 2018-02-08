Учёные предсказали великий минимум Солнца в середине 21 века
В соответствии с информацией Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Диего, большой минимум активности Солнца произойдет в середине 21 века. Из-за этого Земля станет получать меньшее количество тепла.
Отмечается, что нагревание планеты несколько замедлится, однако не станет препятствием для глобального потепления. Ученые провели анализ данных, полученных по итогам 20-летних наблюдений при помощи International Ultraviolet Explorer. Этот орбитальный космический телескоп ведут работу в ультрафиолетовой части спектра. Исследователи провели измерение уровня излучения звезд солнечного типа, что должно было помочь определить условия, которые предшествуют великим минимумам. Как выяснилось, уменьшение активности может быть предсказано на основе частоты формирования пятен на Солнце.
В соответствии со словами исследователей, вероятность солнечного минимума в скором будущем весьма высока. При этом похолодания не будет достаточно для компенсации глобального потепления при текущих темпах и векторах развития. Астрономы уверены, что может иметь место повторение минимума Маундера, случившегося в 1645-1715 гг. Он характеризовался небольшим числом солнечных пятен. Часть экспертов связывают это с приходом малого ледникового периода, во время которого глобальная температура снизилась на 1-2 градуса по шкале Цельсия.
Отмечается, что нагревание планеты несколько замедлится, однако не станет препятствием для глобального потепления. Ученые провели анализ данных, полученных по итогам 20-летних наблюдений при помощи International Ultraviolet Explorer. Этот орбитальный космический телескоп ведут работу в ультрафиолетовой части спектра. Исследователи провели измерение уровня излучения звезд солнечного типа, что должно было помочь определить условия, которые предшествуют великим минимумам. Как выяснилось, уменьшение активности может быть предсказано на основе частоты формирования пятен на Солнце.
В соответствии со словами исследователей, вероятность солнечного минимума в скором будущем весьма высока. При этом похолодания не будет достаточно для компенсации глобального потепления при текущих темпах и векторах развития. Астрономы уверены, что может иметь место повторение минимума Маундера, случившегося в 1645-1715 гг. Он характеризовался небольшим числом солнечных пятен. Часть экспертов связывают это с приходом малого ледникового периода, во время которого глобальная температура снизилась на 1-2 градуса по шкале Цельсия.
Автор: Валерий Антонов