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Илон Маск опубликовал последнее фото запущенного в космос электромобиля Tesla
Илон Маск и его компания SpaceX успешно запустили в космос ракету Falcon Heavy с электрокаром Tesla на борту. Сам основатель корпорации опубликовал в Twitter последнее фото машины в космосе.

Илон Маск опубликовал последнее фото запущенного в космос электромобиля Tesla


В ночь с 6 на 7 февраля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди был произведен запуск ракеты Falcon Heavy, который перед этим переносили на более чем десять раз. На страничке Twitter Маск сообщил, что ракета должна провести около пяти часов в радиационном космическом поясе, после чего лететь к Марсу. По заявлениям специалистов, общее время пребывания в космосе составит более миллиарда лет. На верхней ступени ракеты расположен электромобиль Tesla Roadster красного цвета и надписью – “Don’t panic!”, который предстоит вывести на гиперболическую орбиту планеты Земля. При этом ведется прямая видеотрансляция, и за путешествием автомобиля с водителем-манекеном наблюдают специалисты.

Илон Маск опубликовал последнее фото запущенного в космос электромобиля Tesla


Созданная компанией Маска ракета является самой мощной из запущенных за 45 лет и способна поднимать груз весом больше 60 тонн, при этом ее запуск обходится значительно дешевле конкурентов. Несмотря на только один запуск, у компании уже есть много заказов, а сам разработчик надеется на дальнейшее развитие космической промышленности.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:00
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