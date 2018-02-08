Ford Transit Connect 2019 получит дизельный и бензиновый двигатели
В 2019 году компания Ford выпустит самый маленький фургон Transit Connect. Автомобиль получит дизельный и бензиновый двигатели.
Под капотом модели разработчики установили дизельный двигатель нового поколения объемом 1,5 литра, который ранее был использован в кроссовере EcoSport. Основной блок и головки мотора выполнены из алюминия, также он оснащен турбонаддувом с изменяемой геометрией и промежуточным охлаждением. Мощность силового блока составляет 120 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - 1700 оборотов в минуту. Что касается бензинового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, то его объем составит 2 литра. Трансмиссия представлена восьмискоростной автоматической коробкой переключения передач.
Автомобиль также претерпел изменений и в интерьере. Там была переработана приборная панель – перенесены USB-порты, появился запуск двигателя с кнопки, центральный монитор получил вид табло. Также Ford Transit Connect оснащен функцией экстренного торможения, парктроник и беспроводную зарядку.
Автомобиль появится на рынке осенью текущего года. Стоимость модели не называется.
Ранее сообщалось, что самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до премьеры.
Под капотом модели разработчики установили дизельный двигатель нового поколения объемом 1,5 литра, который ранее был использован в кроссовере EcoSport. Основной блок и головки мотора выполнены из алюминия, также он оснащен турбонаддувом с изменяемой геометрией и промежуточным охлаждением. Мощность силового блока составляет 120 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - 1700 оборотов в минуту. Что касается бензинового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, то его объем составит 2 литра. Трансмиссия представлена восьмискоростной автоматической коробкой переключения передач.
Автомобиль также претерпел изменений и в интерьере. Там была переработана приборная панель – перенесены USB-порты, появился запуск двигателя с кнопки, центральный монитор получил вид табло. Также Ford Transit Connect оснащен функцией экстренного торможения, парктроник и беспроводную зарядку.
Автомобиль появится на рынке осенью текущего года. Стоимость модели не называется.
Ранее сообщалось, что самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до премьеры.
Автор: Сергей Сидорин