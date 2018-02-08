В Петрозаводске на переходе иномарка сбила ребенка
В Петрозаводске ребенка сбила иномарка на пешеходном переходе. Инцидент случился на Мелентьевой улице днем 7 февраля.
По данным местных СМИ, мальчик 2009 года рождения переходил дорогу по зебре, тогда как иномарка Toyota не затормозила перед пешеходным и сбила школьника. Пострадавшему в ДТП назначено амбулаторное лечение. В результате инцидента начата проверка.
По данным местных СМИ, мальчик 2009 года рождения переходил дорогу по зебре, тогда как иномарка Toyota не затормозила перед пешеходным и сбила школьника. Пострадавшему в ДТП назначено амбулаторное лечение. В результате инцидента начата проверка.
Автор: Вера Антонова