В Красноярском крае иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
В Красноярском крае иномарка на пешеходном переходе сбила девочку. Видео этого происшествия было зарегистрировано регистратором и опубликовано в соцсетях. Отмечается, то инцидент случился в Лесосибирске.
Автомобиль марки SsangYong не понижая скорости приближался к пешеходному переходу. В тоже время на переход перед машиной вышли 2 ребенка. В последний момент водитель подал сигнал, но в сторону отскочить удалось только одному из детей. Оставшаяся на месте девочка была сбита транспортным средством.
В соответствии с имеющимися данными, водитель тут же вызвал скорую медпомощь и патруль ДПС. Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга. Водителя, который выехал на пешеходный переход, ожидает наказание.
Автомобиль марки SsangYong не понижая скорости приближался к пешеходному переходу. В тоже время на переход перед машиной вышли 2 ребенка. В последний момент водитель подал сигнал, но в сторону отскочить удалось только одному из детей. Оставшаяся на месте девочка была сбита транспортным средством.
В соответствии с имеющимися данными, водитель тут же вызвал скорую медпомощь и патруль ДПС. Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга. Водителя, который выехал на пешеходный переход, ожидает наказание.
Автор: Валерий Антонов