Испанские разработчики представили игру Puidgemont Go с политическим мотивом
Создатели мобильных приложений из Испании презентовали игру с интересным названием Puidgemont Go, имеющая сходство с произошедшим в Каталонии. Принцип игры схож с нашумевшим Pokemon Go, с разницей лишь в том, что Карлесу Пучдемону необходимо вернуться на родину.
Во время своих путешествий из Брюсселя в Барселону, Карлесу необходимо избегать наступления недругов в лице гражданской гвардии, так же встречать летающие молоты правосудия ЕС. Уклониться от нападений пользователи приложения смогут использовав залп продекламированной с одной стороны «каталонской независтимости».
По данным Сети и разработчиков из Майорки компании Satira Games, приложение уже скачивается пользователями системы Android. Однако в скором времени игра будет доступна гаджетам и на базе iOS.
Во время своих путешествий из Брюсселя в Барселону, Карлесу необходимо избегать наступления недругов в лице гражданской гвардии, так же встречать летающие молоты правосудия ЕС. Уклониться от нападений пользователи приложения смогут использовав залп продекламированной с одной стороны «каталонской независтимости».
По данным Сети и разработчиков из Майорки компании Satira Games, приложение уже скачивается пользователями системы Android. Однако в скором времени игра будет доступна гаджетам и на базе iOS.
Автор: Богданова Ярослава