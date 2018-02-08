В Ярославской области произошло ДТП с участием MAN и Land Cruiser
В Яросалавской области накануне приблизительно в 16:14 на шоссе М-8 случилось ДТП с участием автомобилей марок MAN и Land Cruiser. По итогам сильного удара последнее транспортное средство оказалось развернуто на проезжей части.
По итогам аварии, согласно неподтвержденным данным, имеются пострадавшие. По месту ДТП провели работу спасатели, работники полиции и медики.
Инициирована проверка о факту инцидента. По итогам всех мероприятий будут определены обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении пресс-центра ГУ МЧС Ярославской области.
По итогам аварии, согласно неподтвержденным данным, имеются пострадавшие. По месту ДТП провели работу спасатели, работники полиции и медики.
Инициирована проверка о факту инцидента. По итогам всех мероприятий будут определены обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении пресс-центра ГУ МЧС Ярославской области.
Автор: Валерий Антонов