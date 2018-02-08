ВЦИОМ: На выборы президента РФ пойдут почти 80% избирателей
На выборы президента РФ намерены явиться около 80% лиц, имеющих право принимать участие в избирательном процессе, 11,7% респондентов пока не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали положительный результат в пользу действующего президента РФ на уровне 79,3%. Согласно данным организации, на выборы не пойдут 7,2% опрошенных.
В 2008 году в истории современной России был зафиксирован максимальный уровень явки населения страны на президентские выборы. Тогда на участки явились 69,81% избирателей. Специалисты статистической организации акцентируют внимание, что за Владимира Путина готовы отдать свои голоса 71,4% опрошенных. За Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ, проголосуют 6,9% россиян, имеющих полную дееспособность. Владимира Жириновского, главу ЛДПР, поддержит 5,7% россиян.
Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива», имеет потенциал в 1,3% голосов. Во ВЦИОМ сообщили, что остальные кандидаты набирают менее 1%. Опрос проводился с 29 января по 4 февраля путём телефонного интервью.
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали положительный результат в пользу действующего президента РФ на уровне 79,3%. Согласно данным организации, на выборы не пойдут 7,2% опрошенных.
В 2008 году в истории современной России был зафиксирован максимальный уровень явки населения страны на президентские выборы. Тогда на участки явились 69,81% избирателей. Специалисты статистической организации акцентируют внимание, что за Владимира Путина готовы отдать свои голоса 71,4% опрошенных. За Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ, проголосуют 6,9% россиян, имеющих полную дееспособность. Владимира Жириновского, главу ЛДПР, поддержит 5,7% россиян.
Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива», имеет потенциал в 1,3% голосов. Во ВЦИОМ сообщили, что остальные кандидаты набирают менее 1%. Опрос проводился с 29 января по 4 февраля путём телефонного интервью.
Автор: Семен Зайцев