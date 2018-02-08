Лолита Милявская будет судиться с автором своих хитов
Лолита Милявская будет судиться с автором своих песен. Артистка уверена, что коллега организовала грандиозную аферу и обманула ее.
Лолита Милявская и автор ее некоторых хитов Елена Кипер будут судиться. Некоторое время назад певица обнаружила, что не получает отчислений за песни («Ориентация-Север», «На Титанике»). Более того, эти композиции уже не принадлежат Лолите.
Выяснилось, что Елена Кипер, автор вышеназванных песен и подруга певицы, перепродала свое право на авторство нескольких хитов, не поставив исполнительницу в известность. Мирно конфликт уладить не получилось, и теперь Лолита собирается судиться, чтобы отстоять свое право. На данный момент все документы по этому делу находятся на рассмотрении.
Лолита Милявская и автор ее некоторых хитов Елена Кипер будут судиться. Некоторое время назад певица обнаружила, что не получает отчислений за песни («Ориентация-Север», «На Титанике»). Более того, эти композиции уже не принадлежат Лолите.
Выяснилось, что Елена Кипер, автор вышеназванных песен и подруга певицы, перепродала свое право на авторство нескольких хитов, не поставив исполнительницу в известность. Мирно конфликт уладить не получилось, и теперь Лолита собирается судиться, чтобы отстоять свое право. На данный момент все документы по этому делу находятся на рассмотрении.
Автор: Вера Антонова