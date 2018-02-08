При обрушении дороги в Китае погибли 8 человек
Вследствие обрушения дороги на территории КНР скончались 8 человек. Известно, что инцидент произошел в провинции Гуандун.
Как отмечает издание «Синьхуа», ссылаясь на информацию от китайских властей, 9 человек были травмированы и экстренно доставлены на территорию медучреждения. Врачи оценили состояние всех госпитализированных как стабильное.
Отдельно отмечается, что 3 человека числятся пропавшими без вести. На текущий момент определяются все обстоятельства и причины случившегося.
Как отмечает издание «Синьхуа», ссылаясь на информацию от китайских властей, 9 человек были травмированы и экстренно доставлены на территорию медучреждения. Врачи оценили состояние всех госпитализированных как стабильное.
Отдельно отмечается, что 3 человека числятся пропавшими без вести. На текущий момент определяются все обстоятельства и причины случившегося.
Автор: Валерий Антонов