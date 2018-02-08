Suzuki и Русфинанс Банк заключили договор о сотрудничестве
В пресс-службе компании Suzuki сообщили, что заключили договор о сотрудничестве с Русфинанс Банком. Финансовое учреждение подготовило кредитное предложение для клиентов автопроизводителя.
Покупатели смогут получить кредит до 6,5 млн рублей на срок от 2 до 5 лет при 20% первоначального взноса. Также разработан специальный тариф с отложенным платежом в размере 20-40%. Согласно условиям тарифа, размер ежемесячного платежа на протяжении всего срока кредитования будет сокращаться, кроме последнего месяца. В конце срока пользования кредитом пользователь сможет погасить остаток единым платежом, воспользоваться функцией пролонгации кредита на остаток суммы, а также сдать автомобиль в салон по программе Trade-in в зачет стоимости нового автомобиля. Кредитные средства можно потратить на приобретение любого автомобиля мобильного ряда.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали второй тизер концепта Maruti Suzuki Future-S.
Покупатели смогут получить кредит до 6,5 млн рублей на срок от 2 до 5 лет при 20% первоначального взноса. Также разработан специальный тариф с отложенным платежом в размере 20-40%. Согласно условиям тарифа, размер ежемесячного платежа на протяжении всего срока кредитования будет сокращаться, кроме последнего месяца. В конце срока пользования кредитом пользователь сможет погасить остаток единым платежом, воспользоваться функцией пролонгации кредита на остаток суммы, а также сдать автомобиль в салон по программе Trade-in в зачет стоимости нового автомобиля. Кредитные средства можно потратить на приобретение любого автомобиля мобильного ряда.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали второй тизер концепта Maruti Suzuki Future-S.
Автор: Сергей Сидорин