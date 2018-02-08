На Дальнем Востоке мужчина шантажом принуждал подругу сына к сексу
На Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области, 33-летний местный житель небезосновательно подозревался в принуждении несовершеннолетней к половому акту посредством шантажа. В отношении мужчины сотрудники местного СУ СКР провели уголовное производство, расследование завершено.
В пресс-центре ГСК РФ по региону сообщили, что мужчина, ознакомившись с личной перепиской своего сына с одной из девушек и завладев фотоснимками интимного характера, решил её шантажировать. Угрожая несовершеннолетней тем, что фото могут стать достоянием общественности, местный житель дал обещание молчать. Вскоре злоумышленник предложил девушке регулярно вступать с ним, а также с другими лицами, в половую связь.
В настоящее время уголовное дело направлено в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вслед за этим предстоит его рассмотрение в суде по существу.
В пресс-центре ГСК РФ по региону сообщили, что мужчина, ознакомившись с личной перепиской своего сына с одной из девушек и завладев фотоснимками интимного характера, решил её шантажировать. Угрожая несовершеннолетней тем, что фото могут стать достоянием общественности, местный житель дал обещание молчать. Вскоре злоумышленник предложил девушке регулярно вступать с ним, а также с другими лицами, в половую связь.
В настоящее время уголовное дело направлено в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вслед за этим предстоит его рассмотрение в суде по существу.
Автор: Семен Зайцев