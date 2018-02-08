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Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд
В этом году на зимние каникулы большинство звезд отечественного шоу-бизнеса решили провести не в Москве, а в теплых странах. Наибольшей популярностью пользовались Мальдивы, Бали и Таиланд.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Мальдивские острова

Мальдивы расположились у берегов Индийского океана, они привлекаю звезд своей цветотерапией, ведь вода является идеально голубой, а песок – белым. Кроме этого, есть возможность уединиться и по-настоящему отдохнуть. В этом году на дорогостоящем курорте побывали Анастасия Волочкова, Елена Темникова, Ирина Дубцова, Полина Гагарина и многие другие.

Анастасия Волочкова

Отметив Рождество, известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась покорять Мальдивские острова. Нужно сказать, что эффектная блондинка успела стать визитной карточной этого курорта, поскольку очень часто там бывает. Фотографии со шпагами в откровенных купальниках мгновенно собирают огромное число лайков и самых различных комментариев.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


В этом году танцовщица две недели провела в пятизвездочном отеле Furaveri Island Resort & Spa. Волочкова за время отдыха успела не раз поблагодарить работников гостиницы за гостеприимство и высококачественный сервис. К своему дню рождения танцовщица вернулась в Москву.

Ирина Дубцова

В этом году Ирина Дубцова после череды новогодних концертов решила себе устроить отпуск сразу в двух странах. Сначала с сыном и друзьями певица отправилась в Таиланд на остров Самуи. Там на протяжении трёх недель она набиралась новых сил, играла с сыном, посещала различные экскурсии.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Однако Дубцова решила не возвращаться в Москву и отправится еще на несколько дней на Мальдивы со своим сыном. Также на острова прилетел ее первый муж и отец Артема. Лента фотографий знаменитости была наполнена великолепными пейзажами островов и яркими образами в купальниках.

Елена Темникова

В этом году для отдыха Мальдивские острова выбрала и Елена Темникова. По словам певицы, ей нужна передышка, поскольку она завершила огромный концертный тур. После отдыха с супругом исполнительница уже принялась за работу. Она анонсировала начало записи нового альбома

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


К слову, собираясь на отдых, Темникова забыла дома все гаджеты для профессиональной съёмки. В связи с этим все снимки на Мальдивах ей пришлось делать на iPhone Х.

Полина Гагарина

Мальдивы являются любимым местом певицы Полины Гагариной и ее семьи. На отдых знаменитость взяла не только старшего сына Андрея, но и маленькую Мию, которой в скором времени исполнится год. На островах семья отметила 9 месяцев дочери.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Поскольку второй супруг Гагариной Дмитрий Исхаков является профессиональным фотографом, лента исполнительницы была наполнена яркими и креативными снимки. Отпуск звездной семьи был недолгим, знаменитости уже вернулись к Москву и приступили к работе.

Таиланд

В этом году многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились в Таиланд. На Пхукете и Самуи провели время Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич.

Ольга Бузова

Впервые за два года напряженной работы Ольга Бузова выделила себе две недели для отдыха. Вместе с лучшими подругами и родной сестрой звезда «Дома-2» отправилась на Пхукет. Там она арендовала шикарную виллу, где, к слову, и отметила свой 32-й по счету день рождения.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Свои дни Бузова проводила на яхте, посещала экскурсии, читала книги, высыпалась и набиралась сил на новый рабочий год. По словам директора знаменитости, у нее нет ни одного свободного дня в ближайшие 12 месяцев.

Отдых звезды «Дома-2» до сих пор обсуждается в Сети, ведь очень часто она публиковала фотографии из Таиланда вместе с Тимуром Братрутдиновым, с которым дружит уже 13 лет. Отмечается, что пара сейчас часто видится и в Москве.

Анна Хилькевич

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


На несколько недель на Пхукет отправилась и актриса Анна Хилькевич. В азиатской стране она отдыхала вместе с супругом и 2-летней дочерью Арианой. Отпуск получился по-настоящему семейным, знаменитости проводили время на яхте, пляже и экскурсиях.

Сергей Жуков

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Солист группы «Руки вверх» в этом году отправился вместе со своей семьей на остров Самуи. Там он не сидит на месте: со своей женой и детьми певец посещает интересные места, делает креативные фотографии, пробует местную кухню.

Бали

Все большей популярности среди российских звезд набирает индонезийский остров Бали. Туда отправились Рита Дакота и Влад Соколовский, Сергей Шнуров и Эвелина Блёданс.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Звездная семья отправилась на Бали на два месяца вместе с родителями друзьями и маленькой дочерью Мией, которая родилась в октябре прошлого года. Для отдыха Рита Дакота и Влад Соколовский арендовали большую виллу.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


О своем времяпровождении выпускники «Фабрики звезд» рассказывают в Instagram и еженедельных влогах, которые выходят на их персональном канале YouTube. Пара посещает интересные места: местные храмы, различные пляжи, концерты, атмосферные рестораны.

Сергей Шнуров

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Любителем Бали оказался и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На Старый новый год коллектив дал на острове бесплатный концерт, на который пришли множество людей. На острове певец в этом году отдыхает со своей супругой Матильдой.
Шнуров не забывает радовать своих подписчиков короткими песнями и стихами собственного сочинения.

Эвелина Блёданс

Телеведущая и актриса переживала, что из-за огромного количества работы зимой останется без отдыха. Однако Эвелине Блёданс удалось выкроить время и вместе со своим сыном Семеном отправиться на Бали.

Российские звезды предпочитают Мальдивы, Бали и Таиланд


Знаменитость призналась, что никогда ранее не была на этом острове. Она спросила у подписчиков, куда можно поехать с ребенком, что просмотреть или попробовать интересного из местной кухни.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:33
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