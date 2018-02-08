Полный топлива бензовоз столкнулся с КамАЗом под Красноярском
Под Красноярском произошло столкновение бензовоза и КамАЗа. Перевозивший дизельное топливо транспорт опрокинулся, вследствие чего топливо вылилось на землю. Спасатели произвели изъятие загрязнённого грунта в целях последующей утилизации.
Инцидент случился этим утром на 767 км шоссе Р-255 в Емельяновском районе приблизительно в 10:00 по местным часам. Отмечается, что на месте опрокинувшегося бензовоза информация собиралась спасателями вручную.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что движение по шоссейной линии ограничили. Загрязнённый грунт быстро изъяли с места в целях последующей утилизации.
Инцидент случился этим утром на 767 км шоссе Р-255 в Емельяновском районе приблизительно в 10:00 по местным часам. Отмечается, что на месте опрокинувшегося бензовоза информация собиралась спасателями вручную.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что движение по шоссейной линии ограничили. Загрязнённый грунт быстро изъяли с места в целях последующей утилизации.
Автор: Валерий Антонов