Спортивная версия внедорожника Chevrolet Traverse вышла в продажу
Известная автомобильная компания Chevrolet представила обновленную версию внедорожника Travers с приставкой RS. Новый автомобиль, по заявлениям специалистов заинтересует многих, и составит отличную конкуренцию в своем сегменте.
Новый Chevrolet Traverse RS оснащен двухлитровым двигателем Ecotec с мощностью в 257 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом. Также автомобиль получил тонированную решетку радиатора, и множество изменений в экстерьере и интерьере. Оснащена модель 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с названием Dark Android, кожаными креслами с подогревом, и акустической системой с девятью динамиками класса люкс. Фирменная мультимедийная система My-Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, за которым расположен небольшой тайник, поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, с поддержкой Wi-Fi.
Доступен также безключевой доступ с дистанционным запуском двигателя, трехзонный климат-контроль и дверь багажника с электроприводом. Особенно внедорожник порадует большим запасом места в салоне, огромным багажником, и всевозможным набором безопасности. В США уже полным ходом идут продажи Chevrolet Traverse RS с ценой от 45000$.
Новый Chevrolet Traverse RS оснащен двухлитровым двигателем Ecotec с мощностью в 257 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом. Также автомобиль получил тонированную решетку радиатора, и множество изменений в экстерьере и интерьере. Оснащена модель 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с названием Dark Android, кожаными креслами с подогревом, и акустической системой с девятью динамиками класса люкс. Фирменная мультимедийная система My-Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, за которым расположен небольшой тайник, поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, с поддержкой Wi-Fi.
Доступен также безключевой доступ с дистанционным запуском двигателя, трехзонный климат-контроль и дверь багажника с электроприводом. Особенно внедорожник порадует большим запасом места в салоне, огромным багажником, и всевозможным набором безопасности. В США уже полным ходом идут продажи Chevrolet Traverse RS с ценой от 45000$.
Автор: Тригуб Сергей