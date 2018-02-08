Феминистки оценили возможность раков Procambarus virginalis размножаться без участия мужского пола
В водоёмах неконтролируемо размножаются раки Procambarus virginalis при отсутствии мужских особей. Если раньше этот феномен происходил с такими существами в аквариумах, то сейчас они переместились в природные условия. Такая возможность привлекла представительниц феминистического движения, которые желают, чтоб такой способностью обладали и люди.
Учёные обнаружили, что в водоёмах в разных концах света неконтролируемо увеличивается популяция раков Procambarus virginalis, хотя раньше бытовало мнение о том, что это вид мраморных особей. Самым необычным является их способ размножения. Все особи принадлежат женскому полу. Они откладывают яйца, из которых выходят клоны своих родительниц.
Эти ракообразные изначально жили в искусственных условиях в аквариумах, но на данный момент каким-то образом попали в природные условия. При этом учёные опасаются за других постоянных жителей водоёмов, так как может возникнуть конкуренция за место и пищу.
Однако такая способность размножения без участия мужского пола не оставила равнодушными представительниц феминистического движения. В Twitter женщины начали высказывать свое мнение о том, что это им даёт надежду, и они хотят, чтоб и человечество состояло только из представительниц женского пола.
Учёные обнаружили, что в водоёмах в разных концах света неконтролируемо увеличивается популяция раков Procambarus virginalis, хотя раньше бытовало мнение о том, что это вид мраморных особей. Самым необычным является их способ размножения. Все особи принадлежат женскому полу. Они откладывают яйца, из которых выходят клоны своих родительниц.
Эти ракообразные изначально жили в искусственных условиях в аквариумах, но на данный момент каким-то образом попали в природные условия. При этом учёные опасаются за других постоянных жителей водоёмов, так как может возникнуть конкуренция за место и пищу.
Однако такая способность размножения без участия мужского пола не оставила равнодушными представительниц феминистического движения. В Twitter женщины начали высказывать свое мнение о том, что это им даёт надежду, и они хотят, чтоб и человечество состояло только из представительниц женского пола.
Автор: Страхова Дарья