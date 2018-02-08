В Москве здание «Союзмультфильма» передали РПЦ
Сайт Росимущества сообщает, что в Москве здание «Союзмультфильма» на Долгоруковской улице передали РПЦ. На портале отмечено, что таким образом была восстановлена историческая справедливость.
Речь идет о храме Николая Чудотворца на Новой Слободе, которым пользовалась мультипликационная компания. По словам руководителя Росимущества Дмитрия Пристанкова, долгое время в здании была церковь, но в советское время его переделали в музей атеизма. В 40-х годах туда переехал «Союзмультфильм». Теперь здание передали Российской православной церкви. Студия «Союзмультфильм» переехала в новое здание на улице Академика Королева в прошлом году.
Первое упоминание деревянного храма на Долгоруковской улице относится к XVI веку. По указу царя Алексея Михайловича церковь была перестроена на каменную. В начале XX века к храму пристроили новую трапезную и колокольню. Церковь могла вмещать до 4 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» готовит к выпуску продолжение «Простоквашино».
Речь идет о храме Николая Чудотворца на Новой Слободе, которым пользовалась мультипликационная компания. По словам руководителя Росимущества Дмитрия Пристанкова, долгое время в здании была церковь, но в советское время его переделали в музей атеизма. В 40-х годах туда переехал «Союзмультфильм». Теперь здание передали Российской православной церкви. Студия «Союзмультфильм» переехала в новое здание на улице Академика Королева в прошлом году.
Первое упоминание деревянного храма на Долгоруковской улице относится к XVI веку. По указу царя Алексея Михайловича церковь была перестроена на каменную. В начале XX века к храму пристроили новую трапезную и колокольню. Церковь могла вмещать до 4 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» готовит к выпуску продолжение «Простоквашино».
Автор: Сергей Сидорин