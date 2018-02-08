Рита Дакота показала стройную фигуру в нижнем белье
Известная российская исполнительница и автор многих композиций Рита Дакота опубликовала эффектные кадры с фотосессии в нижнем белье. Их молодая мама сделала на Бали. Снимки появились в профиле знаменитости в соцсети Instagram.
На фото молодая мама предстала в нижнем белье от бренда TEZENIS, амбассадором которого является. Поклонники оценили стройную и подтянутую фигуру Риты Дакоты, ставшей мамой в первый раз в октябре прошлого года. Элегантное нижнее белье и лёгкая белая накидка идеально подчеркнули загар певицы.
Фолловеры заметили, после родов фигуры Риты Дакоты стала более женственной. За непродолжительное время публикация исполнительницы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
В начале января Рита Дакота вместе с мужем Владом Соколовским, родителями, друзьями и маленькой дочерью Мией отправились на сказочный остров Бали на два месяца. Каждый день они рассказывают пользователям Сети о том, как проводят время. Еженедельно на их канале в YouTube выходит получасовой влог о жизни звездной семьи.
На фото молодая мама предстала в нижнем белье от бренда TEZENIS, амбассадором которого является. Поклонники оценили стройную и подтянутую фигуру Риты Дакоты, ставшей мамой в первый раз в октябре прошлого года. Элегантное нижнее белье и лёгкая белая накидка идеально подчеркнули загар певицы.
Фолловеры заметили, после родов фигуры Риты Дакоты стала более женственной. За непродолжительное время публикация исполнительницы собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
В начале января Рита Дакота вместе с мужем Владом Соколовским, родителями, друзьями и маленькой дочерью Мией отправились на сказочный остров Бали на два месяца. Каждый день они рассказывают пользователям Сети о том, как проводят время. Еженедельно на их канале в YouTube выходит получасовой влог о жизни звездной семьи.
Автор: Валерия Орлова