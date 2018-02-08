Tata Motors разработала новый внедорожник на платформе Land Rover Discovery Sport
Компания Tata Motors создала новый кроссовер на базе платформы Land Rover Discovery в модификации Sport. Новинка была презентована на мероприятии Auto Expo под названием H5X.
На сегодня это только концептуальная версия. При этом уже стало известно, что серийная модификация Tata H5X окажется почти идентичной прототипу, тогда как товарные модели станут реализоваться в начале 2019 года. Индийский внедорожник был представлен с узнаваемым дизайном, названным Impact 2.0.
Как удалось установить, серийная версия H5X будет длиной 4,57 м, шириной – 1,96 м, а высотой – 1,68 м. Межосевое расстояние составит 2,74 м. Под капотом авто конструкторы разместили 2-литровый турбированный дизельный силовой агрегат производительностью в 170 или 140 «лошадок» в зависимости от варианта сборки. Привод доступен как передний, так и полный.
На сегодня это только концептуальная версия. При этом уже стало известно, что серийная модификация Tata H5X окажется почти идентичной прототипу, тогда как товарные модели станут реализоваться в начале 2019 года. Индийский внедорожник был представлен с узнаваемым дизайном, названным Impact 2.0.
Как удалось установить, серийная версия H5X будет длиной 4,57 м, шириной – 1,96 м, а высотой – 1,68 м. Межосевое расстояние составит 2,74 м. Под капотом авто конструкторы разместили 2-литровый турбированный дизельный силовой агрегат производительностью в 170 или 140 «лошадок» в зависимости от варианта сборки. Привод доступен как передний, так и полный.
Автор: Валерий Антонов